Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве продолжают ликвидировать последствия обрушившихся на город снегопадов. Городские службы продолжают круглосуточно мониторить ситуацию на дорогах и улицах столицы. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Ночью и ранним утром уже несколько раз подметали дороги и тротуары, а также проводили противогололедную обработку.

По мере необходимости и выпадения нового слоя осадков, подобный цикл работ будет повторяться до устранения всех последствий снегопадов. По прогнозам синоптиков, они будут главенствовать в Москве в течение всего дня, а также 6 марта.

Под особым контролем у всех компетентных служб находятся пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта, а также территория возле станций метро. Работы по расчистке снега также непрерывно ведутся на важных социальных объектах.

Ранее KP.RU писал, что 5 марта в Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова. Его высота составила 41 сантиметр, а продолжающийся снег может увеличить это значение еще на пару сантиметров.