В центрах госуслуг Москвы уже два года работают подопечные социальных домов Фото: telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

В московских центрах госуслуг уже два года работают подопечные социальных домов. В офисах «Мои Документы» работает около 90 таких работников. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Подобный проект позволяет людям с ментальными особенностями как можно лучше адаптироваться в обществе, а также научиться самостоятельно организовывать свой день и общаться.

Они заполняют различные журналы приема и передачи документов, а также консультируют людей, занимаются архивом и выполняют множество других задач.

На всех этапах им помогают сотрудники-наставники, которые прошли специальные тренинги. Помощь осуществляется на всех этапах — от устройства на работу и до выполнения конкретных рабочих задач.

Ранее KP.RU писал, что в 2023 году планируют завершение работ по реконструкции и строительству 15 объектов на ВДНХ. В их числе будут и национальные павильоны «Абхазия» и «Узбекистан».