Сомнолог Котенков рассказал о важности очищения мозга от нейротоксинов Фото: Shutterstock

В мозгу человека ежедневно накапливаются нейротоксичные продукты обмена, которые называются бета-амилоиды. Мозг способен избавляться от них самостоятельно, но важно не мешать ему в этом. Об этом рассказал в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» врач-сомнолог Михаил Котенков.

Нужные для этого процессы запускаются во время сна, но только если сон был качественным.

Избавление мозга от бета-амилоидов происходит именно во время медленной фазы сна. Достичь ее можно только при условии довольно крепкого сна, поэтому когда человек спит неспокойно или мало, то на утро он чувствует себя разбитым.

Чтобы спать крепче, может помочь физическая усталость. Интенсивная тренировка за 3-4 часа до сна может стать отличным решением. Главное не делать сильно напряженные кардиотренировки.

Также есть более простой способ — теплая ванна за пару часов до сна с температурой воздуха 40-43 градуса, но важно не пользоваться гаджетами, а например прочитать книгу или сделать расслабляющие упражнения.

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