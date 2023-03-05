За год проведения акции «Москва помогает» удалось собрать более тысячи тонн гуманитарной помощи Фото: telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Акция «Москва помогает» стартовала год назад. За это время москвичи смогли собрать 1080 тонн товаров первой помощи для жителей новых регионов России. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Приняли участие в акции более 46 тысяч человек. Много помощи приходит от бизнесменов и НКО.

Многие люди приносят бытовую технику, различную одежду, средства для реабилитации и прочее необходимые товары. Для детей из новых регионов собирают необходимые для школы товары, а также музыкальные инструменты и все для новорожденных.

Всего в Москве работает 14 штабов приема гуманитарной помощи, большинство из которых работают ежедневно с 10:00 до 19:00.

Ранее KP.RU писал, что в центрах госуслуг Москвы работает около двух тысяч подопечных социальных домов. Около 90 таких работников есть в офисах «Мои Документы».