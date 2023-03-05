Сергей Собянин сообщил, что все парковки в Москве станут бесплатными 8 марта

Все парковки в Москве станут бесплатными 8 марта Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

В праздничный день 8 марта в Москве все парковки станут абсолютно бесплатными. Это коснется даже тех парковок, где установлены тарифы в 380 и 450 рублей в час. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Исключением из всех парковок станут те, на которых установлен шлагбаум. Они продолжат свою работу в штатном режиме.

Такой указ градоначальник дал из-за того, что в выходные дни в Москве люди реже выезжают на дороги на личных автомобилях, поэтому парковки и так будут загружены меньше, чем в обычные дни.

Ранее KP.RU рассказывал о высокой востребованности новых станций Московского метро после открытия Большой кольцевой линии. Уже в первый день ими воспользовались более 190 тысяч человек. Всего же за последние 12 лет в столице было открыто 78 новых станций метрополитена.