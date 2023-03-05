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НовостиОбщество5 марта 2023 16:04

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлен до полудня 7 марта из-за гололедицы

Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье
Роман ПОЛОСИКОВ
«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлен до полудня 7 марта из-за гололедицы

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлен до полудня 7 марта из-за гололедицы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за того, что на дорогах и тротуарах Москвы и Московской области образуется приличная корка льда, в регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности. О таком предупреждении стало известно на портале Гидрометцентра России.

Действовать предупреждения будет до полудня 7 марта.

«Желтый» уровень сигнализирует о том, что погода в это время может быть потенциально опасна для человека. Необходимо быть более аккуратными при передвижении по городу, а также соблюдать дополнительный меры безопасности.

Водителям за рулем следует строго соблюдать правила дорожного движения и отказаться от лишних маневров на дорогах. Пешеходам же стоит избегать опасных участков и шатких конструкций, а также быть более внимательными на нерегулируемых пешеходных переходах.

Ранее KP.RU писал, что городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада. На улицах столицы работает необходимое количество личного персонала и спецтехники.