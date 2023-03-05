Более 400 тысяч пассажиров посмотрели трансляцию открытия всех станций БКЛ Фото: telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Запуск самой большой кольцевой линии метрополитена в мире и ее новых станций транслировался на более 22,5 тысячи экранов — в поездах, вестибюлях и переходах подземки. Ее посмотрели более 400 тысяч пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Старт движению поездов по Большой кольцевой линии Московского метро, дистанционно дал президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Самые важные события для инфраструктуры города всегда транслируются на всех возможных экранах метрополитена, чтобы жители и гости города видели, как для их комфорта улучшается город.

Ранее KP.RU писал, что все парковки в Москве станут бесплатными восьмого марта. Исключением станут лишь парковки на которых установлен шлагбаум, они продолжат работать в штатном режиме.