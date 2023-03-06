Более 100 тысяч школьников зарегистрировались на ОГЭ в Москве

В Москве завершилась подача заявлений на участие в ОГЭ Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве завершилась подача заявлений на участие в основном государственном экзамене (ОГЭ). В нем будут участвовать более 100 тысяч десятиклассников из столичных школ, сообщили на сайте mos.ru.

К экзаменам допускают учащихся, которые имеют зачет за итоговое собеседование по русскому языку и не имеют академической задолженности. Подать заявление на ОГЭ после 1 марта можно лишь по уважительной причине, например, из-за участия в соревнованиях или олимпиаде, болезни и прочее. Для этого нужно обратиться в ГЭК и прикрепить к заявке документ, подтверждающий наличие уважительной причины.

Девятиклассникам нужно сдать экзамены по русскому языку и математике, а также два предмета по выбору. Школьники и ОВЗ и с инвалидностью могут сдать один экзамен по желанию – русский язык или математику.

Досрочный период сдачи ОГЭ — с 21 апреля по 16 мая, основной — с 24 мая по 1 июля. Дополнительный период экзаменов запланирован на 4-23 сентября.

Ранее KP.RU писал, что в Москве более 82 тысяч человек зарегистрировались на участие в ЕГЭ. Среди них – 72 тыс. школьников и свыше 10 тыс. выпускников прошлых лет.