Собянин: более 4 млн поездок совершили на БКЛ за пять дней

Самыми популярными станциями БКЛ стали «Текстильщики», «Сокольники» и «Каширская». Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего за пять дней бесплатного проезда пассажиры совершили более 4 млн поездок на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщили мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Самыми популярными станциями БКЛ стали «Текстильщики», «Сокольники» и «Каширская». Более 70% человек пересели на кольцо с других линий, поэтому другие станции разгрузились на 28% (больше всего «Калужская», «Автозаводская» и «Нагатинская»).

Кроме того, за пять дней пассажиропоток на станциях БКЛ, которые запустили раньше, увеличился на 45%.

«БКЛ для москвичей — это новые удобные маршруты и рекордные 47 пересадок на другие линии и направления. Теперь горожане экономят до 45 минут в день, в том числе потому, что многим больше не нужно ездить через центр города», - отметил Собянин.

Ранее KP.RU писал, что 1 марта запустили Большую кольцевую линию. Заработали девять новых станций: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».