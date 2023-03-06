Неизвестные повесили страйкбольную гранату на двери подъезда на юге Москвы

Обнаруженный предмет не является боеприпасом, жизни и здоровью горожан ничего не угрожает Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве обнаружили предмет, внешне похожий на боеприпас, на двери подъезда жилого дома. В правоохранительные органы обратились жильцы, сигнал поступил около 11:00 6 марта, сообщили KP.RU в столичном главке МВД России.

На место оперативно выехали сотрудники полиции, территорию осмотрели. Как выяснилось, обнаруженный предмет оказался безопасным – это не боеприпас. По факту случившегося проводится проверка.

Источник в правоохранительных органах рассказал KP.RU, что в доме нашли страйкбольную гранату. «Хлопушка» просто была повешена на веревку на дверной ручке. Кто ее оставил – пока неизвестно.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные якобы установили боевую гаранту с растяжкой в доме на улице Знаменские Садки.

Как писал KP.RU, 17 февраля мужчину задержали с боеприпасами на Курском вокзале в Москве. Его остановили на рамке с металлодетекторами. Обстоятельства случившегося устанавливаются.