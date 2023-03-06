Синоптик Синенков спрогнозировал ветреную и «неприятную» погоду в Москве 8 Марта

Атмосферное давление понизится до 737 мм ртутного столба Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в Международный женский день, 8 марта, ожидается «сложная и неприятная погода». Во второй половине суток прогнозируется снег, мокрый снег и дождь, порывы ветра будут достигать 10 м/с, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Александра Синенкова.

По словам синоптика во вторник, 7 марта, в столице ночью столбики термометров покажут около -5 градусов, по области воздух остынет от -3 до -8 градусов. Возможен кратковременный снег. Днем воздух прогреется до нуля-минус двух градусов. Однако уже к вечеру в Московском регионе станет заметно прохладнее: до -9 градусов в городе и до -11 градусов по области.

«В течение дня в среду будет происходить смена воздушных масс, пройдет теплый атмосферный фронт»,- уточнил метеоролог.

Утром 8 марта в столице будет до 7-8 градусов ниже нуля, а вечером – уже до -10 градусов. Порывы южного, юго-западного ветра усилятся, а атмосферное давление понизится до 737 мм ртутного стола. В регионе сначала пойдет снег, затем – мокрый снег. В последующие дни характер погоды практически не изменится.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Вильфанд рассказал, когда в Москву придет весеннее потепление. Воздух начнет прогреваться в 20-х числах марта.