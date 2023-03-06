Мошенники выманили у 83-летней пенсионерки из Москвы 200 тысяч рублей

Аферисты выманили деньги у москвички, используя схему «Ваш родственник попал в беду» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, подозреваемого в хищении 200 тысяч рублей у 83-летней пенсионерки, сообщили в столичном главке МВД России.

Пострадавшей на домашний телефон позволил неизвестный и сообщил, что ее внучка якобы стала виновницей ДТП. Чтобы удалить ситуацию, он попросил денежные средства у пожилой москвички. Доверчивая женщина поверила аферисту и передала свои сбережения, хранившиеся в иностранной валюте. Спустя время, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников. Сумма материального ущерба составила свыше 200 тысяч в рублевом эквиваленте.

Злоумышленника поймали, это 22-летний ранее судим житель Подмосковья. Как выяснилось, задержанный нашел объявление о дополнительном заработке в интернете. Ему предложили забрать деньги у пенсионерки и перевести их на неизвестный счет. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что пенсионерка из Москвы по просьбе мошенников сбросила из окна 900 тысяч рублей.