«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до полудня 8 марта

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области из-за сильной гололедицы. Предупреждение будет действовать до полудня среды, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Прочие опасности. Период предупреждения до 13 ч. 08 марта. Местами на дорогах гололедица», - сказано в сообщении.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов их деятельности. Во время гололедицы пешеходов просят быть аккуратными, не стоит спешить, передвигаясь по ледяной поверхности. Автомобилистов призывают не превышать скорость, соблюдать ПДД и избегать резких маневров.

Ранее KP.RU писал, что синоптик «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал ветреную и «неприятную» погоду в Москве 8 Марта. Ожидаются атмосферные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха к вечеру остынет до -10 градусов.