Три автомобиля столкнулись на дублере Аминьевского шоссе в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

Авария произошла на дублере Аминьевского шоссе: столкнулись три автомобиля. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта вечером 6 марта.

Среди участников аварии – две машины такси. На месте ДТП работают оперативные службы города. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ДПС.

Движение по дублеру Аминьевского шоссе перекрыто. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда. Кроме того, из-за ДТП задерживаются автобусы семи маршрутов – 11, 42, 219, 325, с17, 329 и 688.

Ранее KP.RU писал, что 2 марта российская телеведущая Лариса Вербицская попала в аварию с грузовиком в Москве. «КамАЗ» врезался в автомобиль диктора во время перестроения на Профсоюзной улице. Никто из участников дорожного-транспортного происшествия не пострадал. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.