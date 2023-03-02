Телеведущая Лариса Вербицская попала в аварию с грузовиком в Москве

В результате ДТП никто не пострадал Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российская телеведущая и диктор Лариса Вербицкая попала в аварию на Профсоюзной улице в Москве. Ее автомобиль зацепил грузовик «КамАЗ» во время перестроения, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора телеведущей.

«Да, ДТП произошло... Профсоюзная улица, дом 91. Пострадавших нет»,- уточнил он. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте ДТП работали оперативные службы города.

Ранее KP.RU писал, что утром 2 марта автомобиль влетел в стоящую на трассе машину на 28-м км Киевского шоссе в Москве. После столкновения транспортное средство отбросило к обочине. На месте работали сотрудники ДПС, бригада скрой помощи. По данным ТАСС, а аварии пострадали четыре человека. Детали случившегося выясняют сотрудники столичной Госавтоинспекции.

Еще одно ДТП произошло 1 марта на Чагиснкой улице. В больницу госпитализировали двух женщин.