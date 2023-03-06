Терапевт Романенко назвала весну сезоном респираторный инфекций, аллергии и неврозов

Весной обостряются респираторные инфекции, аллергия и неврологические проблемы Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Весной обостряются респираторные инфекции, аллергия и неврологические проблемы, сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24».

Она отметила, что в переходный период – от холода к теплу – люди часто подхватывают ОРВИ, грипп и коронавирус. В том случае, если у человека есть хронические инфекции горла, носа, ушей, то эти заболевания также могут осложняться.

Помимо этого, весна – сложно время для аллергиков. В этот период начинается цветение растений, из-за чего у многих людей возникает общее недомогание, боль в горле, заложенность носа, резь в глаза и прочее.

По словам врача, весной люди нередко страдают заболеваниями мочеполовой системы, например, циститом. Причина тому – переохлаждение. Наконец, в весенне время обостряются пограничные состояния, психические заболевания, появляется депрессия.

Как писал KP.RU, ранее доктор Александр Мясников рассказал, что чеснок предотвращает рак толстого кишечника. Этот продукт также рекомендуют употреблять для профилактики аденом кишечника.