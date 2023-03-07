Гидрометцентр: небольшой снег и до +1 градуса ожидается в Москве 7 марта

Небольшой снег и до +1 градуса ожидается в Москве 7 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 7 марта в Москве ожидается мокрый снег и облачная погода с небольшими прояснениями. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса. Об этом рассказали на портале Гидрометцентра России.

В столице местами будет налипание мокрого снега, а также гололедица на дорогах и тротуарах.

В ночное же время суток сильно похолодает. Температура воздуха может опуститься до десяти градусов мороза. Атмосферное давление будет находиться на уровне 740 миллиметров ртутного столба.

На протяжении всего дня ветер будет менять направление с юга на северо-запад, а его скорость будет от пяти до десяти метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности до полудня восьмого марта. Предупреждение действует из-за гололедицы на дорогах и тротуарах столицы.