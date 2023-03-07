Блогеры-миллионники Чекалины предстанут перед судом за неуплату более 300 млн налогов Фото: из архива блогеров

Блогеры-миллионники Валерия и Артем Чекалины обвиняются в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. В противоправной деятельности им помогали родственники. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Москвы.

По месту их проживания сейчас проводятся обыски.

По предварительным данным известно, что Валерия Чекалина с июля 2020 и по июль 2022 года, числилась как индивидуальный предприниматель, применяя упрощенную систему налогообложения, однако ее доходы существенно превысили допустимые 150 миллионов рублей в год.

Чтобы не переходить на общую систему налогообложения, она решила привлечь родственников, на которых также открыли ИП и тем самым платить меньше налогов.

После проверок и обысков, следователи соберут необходимую доказательную базу, а все причастные к незаконным действиям, предстанут перед судом.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мошенники выманили 200 тысяч рублей у 83-летней пенсионерки. Для своих злодеяний они использовали уже известную схему «Ваш родственник попал в беду».