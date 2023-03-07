ЦОДД: вечером в Москве ожидаются пробки до 8 баллов

Вечером в Москве ожидаются пробки до 8 баллов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сейчас ситуация на дорогах Москвы оценивается в шесть баллов. Движение затрудняется из-за гололедицы на дорогах и предпраздничной суеты. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В вечернее время суток ожидаются пробки до восьми баллов.

Отмечается, что в связи с праздничным днем час пик начнется немного раньше обычного — примерно в 16:00. Сейчас же движение затруднено на: ТТК, МКАД, Ленинградском проспекте, Дмитровском шоссе и проспекте Мира.

В преддверии праздника могут быть затруднения движения вблизи крупных торговых центров и различных цветочных рынков. Водителей призывают быть более внимательными на дорогах и строго соблюдать скоростной режим.

Ранее KP.RU писал, что в Москве ожидается налипание мокрого снега и ветер от пяти до десяти метров в секунду. На дорогах и тротуарах столицы может образовываться гололедица.