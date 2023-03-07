Диетолог Пегова рассказала о продуктах, которые можно есть на ночь даже худеющим Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, довольно часто непросто даются ограничения в питании. Одним из неплохих вариантов перекуса даже перед сном может стать стакан кефира с клетчаткой. Об этом рассказали на портале «Подмосковье сегодня» со слов диетолога Евгении Пеговой.

Такой вариант перекуса хорошо утоляет голод и положительно сказывается на пищеварении.

Специалист рекомендует выбирать для этого обычный кефир с жирностью 2,5%, а не обезжиренный. Если же хочется более существенного приема пищи, можно приготовить немного грибов. Около 300 граммов обжаренных шампиньонов могут утолить голод. Главное не использовать для их жарки масло, а вот различные травы могут быть вполне уместны.

Также хорошим вариантом перекуса будет салат из зеленых овощей и различной зелени, заправленный льняным или оливковым маслом с лимонным соком.

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