Синоптик Леус: после полудня в Москве пройдет кратковременный снег

После полудня в Москве пройдет кратковременный снег Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями а уже после полудня в столице пройдет кратковременный снег. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Москве может достигать двух градусов ниже нуля, а атмосферное давление будет слабо падать и остановится на значении в 738 миллиметров ртутного столба. В столицу приближается юго-западный циклон «Бьерн».

На следующий же день можно ожидать потепления до нуля градусов и небольшие осадки в течение дня.

Ранее KP.RU рассказывал о ветре от пяти до десяти метров в секунду в Москве седьмого марта. Его направление будет меняться с юга на северо-запад. Ночью температура воздуха может опуститься до десяти градусов ниже нуля.