Служба занятости в Москве открыла набор на бесплатное обучение перспективным профессиям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве служба занятости населения открыла набор на бесплатное обучение перспективным профессиям. Оно будет проходить в лучших образовательных центрах и ведущих вузах города. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

На рынке труда Москвы устоялся тренд на непрерывное образование, поэтому служба занятости будет поддерживать всех желающих развиваться.

Люди смогут освоить новые профессиональные знания не только благодаря тренингам, но и с помощью нескольких десятков бесплатных образовательных программ. Первые соискатели уже начали обучение, а набор в другие группы продолжается.

Поучаствовать в проекте могут безработные москвичи, а также участники проекта «Социальный контракт». Есть несколько программ обучения, которые могут длиться от одной недели до трех месяцев. После обучения, соискателю помогут с поиском подходящих вакансий и с подготовкой к собеседованию.

Ранее KP.RU писал, что около пяти тысяч предпринимателей стали участниками московских программ наставничества. Они приносят пользу не только бизнесу, но и городу.