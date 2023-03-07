Пробки в Москве достигли десяти баллов вечером восьмого марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Загруженность на дорогах столицы вечером восьмого марта оценивается в десять из десяти баллов. Ситуация осложняется не только высокой загруженностью, но и гололедицей на некоторых участках дорог. Об этом стало известно из сервиса «Яндекс.Пробки».

Особенно сложным участком стало почти все Садовое кольцо, а также Третье транспортное кольцо, а также Бульварное кольцо.

На Новом Арбате, Тверской улице, Кремлевской, Москворецкой и Котельнической набережных, а также на еще ряде улиц в центре Москвы, также наблюдаются серьезные осложнения движения транспорта.

Водителям рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте в ближайшее время и временно пересесть на общественный транспорт, чтобы не создавать дополнительную нагрузку.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в преддверии праздника ожидались пробки до восьми баллов. Час пик в канун Международного женского дня наступил раньше обычного.