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НовостиОбщество7 марта 2023 16:00

Синоптик Вильфанд спрогнозировал до -15 градусов в ночь на 8 марта в Москве

Днем же может потеплеть до двух градусов выше нуля
Роман ПОЛОСИКОВ
Синоптик Вильфанд спрогнозировал до -15 градусов в ночь на 8 марта в Москве

Синоптик Вильфанд спрогнозировал до -15 градусов в ночь на 8 марта в Москве

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с седьмого на восьмое марта в Москве могут вернуться настоящие зимние морозы. Температура воздуха может опуститься до 15 градусов ниже нуля. Об этом рассказывает ТАСС со слов научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Днем же ожидается резкое потепление до +2 градусов.

В течение дня можно будет ожидать в столице умеренные осадки, местами в виде мокрого снега, а высота снежного покрова за сутки может увеличиться на несколько сантиметров.

Столь резкие изменения температуры в течение всего дня можно охарактеризовать, как «экстравагантную» погоду, характерную для начала календарной весны.

Ранее KP.RU писал о кратковременных осадках во второй половине дня седьмого марта в Москве. Также в столице будет наблюдаться падение атмосферного давления до уровня 738 миллиметров.