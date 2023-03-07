Длина заторов на дорогах Москвы достигла 259 километров в канун 8 марта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве сейчас наблюдаются заторы, длина которых уже достигает 259 километров. Столь высокая загруженность столичных дорог обусловлена не только неблагоприятными погодными условиями, но и рядом мелких аварий. Об этом рассказали в Telegram-канале Дептранса столицы.

Также на некоторых участках дорог сейчас идут дорожно-ремонтные работы, что также негативно сказывается на движении транспорта.

Самый сложный участок сейчас — центр города. На Третьем транспортном кольце от Лефортовского тоннеля и до Хорошевской эстакады, а также на Садовом кольце в районе Крымского Вала и на МКАД в районе Бесединского шоссе.

Людям рекомендуют временно пересесть с личного транспорта на общественный. Это позволит как можно быстрее нормализовать ситуацию на дорогах Москвы.

Ожидается, что после 20:00 ситуация на дорогах заметно улучшится.

Ранее KP.RU писал, что вечером седьмого марта в Москве зафиксировали пробки в десять из десяти баллов. Гололедица на дорогах и предпраздничный ажиотаж сильно осложнили движение в столице, особенно в центре города