Облачная погода и температура воздуха до +1 градуса ожидается в Москве днем 8 марта Фото: pixabay.com

Днем 8 марта в Москве ожидается температура воздуха около +1 градуса, а местами пройдут небольшие осадки. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

В столице продолжат идти осадки в виде мокрого снега, а атмосферное давление по прежнему будет в значениях ниже нормы и составит 737 миллиметров ртутного столба.

В ночное время суток в столице похолодает до трех градусов ниже нуля, а осадки не прекратятся и по прежнему будет идти мокрый снег. Ветер также не стихнет и будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Его порывы могут доходить и до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление продолжит снижаться и составит примерно 734 миллиметра ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что в Международный женский день прогнозировали потепление до двух градусов тепла. Из-за непрекращающихся осадков высота снежного покрова может увеличиться на несколько сантиметров