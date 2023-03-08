В честь Международного женского дня в Москве появились тематические карты «Тройка» Фото: Департамент транспорта Москвы

Новые тематические карты «Тройка» появились в Москве в честь Международного женского дня. Всего тираж подобных карт составит пять тысяч экземпляров. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве.

В ведомстве отметили, что в честь праздника подготовлено много различных подарков и сувениров, которые сделают этот день для женщин ярче.

Тематические карты же можно будет приобрести в кассах Московского метрополитена на всех станциях Большой кольцевой линии. Таким образом можно не только поздравить любимых женщин и подарить им улыбку не только сегодня, но и на будущие дни.

Ранее KP.RU писал о тематических картах «Тройка» с автографом Владимира Машкова, которые разыгрывали в метро Москвы. Они были созданы совместно с театром Олега Табакова. Для участия нужно было придумать сюжет спектакля, действия которого происходили бы в метро.