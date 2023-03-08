Сергей Собянин поздравил женщин с праздником 8 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня отмечается Международный женский день. В этот светлый и важный праздник, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех женщин и поблагодарил их за то, что они дарят красоту и доброту. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

В этот день мужчины дарят свою любовь и восхищение самым близким сердцу женщинам: мамам, бабушкам, сестрам, дочерям и женам.

Градоначальник пожелал всем представительницам прекрасного пола всегда оставаться обаятельными и несравненными, а также оставаться здоровыми и счастливыми.

Огромную благодарность стоит выразить женщинам за уют в доме и порядок в делах, а также за радость, которую они дарят и полноту жизни, которую не ощутить без их тепла и улыбок.

Ранее KP.RU писал, что в честь Международного женского дня появились в продаже тематические карты «Тройка». Их можно приобрести в кассах на всех новых станциях Большой кольцевой линии.