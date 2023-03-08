Синоптик Тишковец: местами в Москве образовался морозный туман с ухудшением видимости

Местами в Москве образовался морозный туман с ухудшением видимости Фото: Иван МАКЕЕВ

Температура воздуха ночью местами опускалась до -13,5 градусов, что сопоставимо с обычными январскими мороза. В некоторых частях города образовался туман. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Видимость местами ухудшилась до ста метров.

Морозные туманы обычно более характерны для Дальнего Востока и Сибири, а образуются они вследствие резкого снижения температуры из-за чего сублимируется водяной пар.

Рассеется туман в столице уже до полудня.

Ранее KP.RU писал, что в столице днем 8 марта ожидается мокрый снег, а также порывы ветра до 15 метров в секунду. На дорогах по прежнему образуется гололедица. На протяжении всего дня в столице будет низкое атмосферное давление, которой значительно ниже нормы.