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НовостиОбщество8 марта 2023 7:01

Синоптик Тишковец: местами в Москве образовался морозный туман с ухудшением видимости

До полудня туман должен рассеяться
Роман ПОЛОСИКОВ
Местами в Москве образовался морозный туман с ухудшением видимости

Местами в Москве образовался морозный туман с ухудшением видимости

Фото: Иван МАКЕЕВ

Температура воздуха ночью местами опускалась до -13,5 градусов, что сопоставимо с обычными январскими мороза. В некоторых частях города образовался туман. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Видимость местами ухудшилась до ста метров.

Морозные туманы обычно более характерны для Дальнего Востока и Сибири, а образуются они вследствие резкого снижения температуры из-за чего сублимируется водяной пар.

Рассеется туман в столице уже до полудня.

Ранее KP.RU писал, что в столице днем 8 марта ожидается мокрый снег, а также порывы ветра до 15 метров в секунду. На дорогах по прежнему образуется гололедица. На протяжении всего дня в столице будет низкое атмосферное давление, которой значительно ниже нормы.