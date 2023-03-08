В метро Москвы женщинам подарят цветы на 17 стойках «Живое общение» Фото: Мария ЛЕНЦ

В честь Международного женского дня в Московском метро на 17 стойках «Живое общение» всем женщинам будут дарить цветы. Также представительниц прекрасного пола ждет множество сюрпризов. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также все желающие смогут отправить бесплатные поздравительные открытки женщинам по всей стране.

В ведомстве отмечают, что в этот день важно подарить близким людям самые приятные эмоции, а также сделать этот день особенным. Стоит поторопиться, ведь количество презентов ограничено.

Дарить цветы будут с 08:00 до 12:30.

Ранее KP.RU писал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин с восьмым марта. Он поблагодарил их за красоту и домашний уют. Пожелал он всем крепкого здоровья и всегда оставаться обаятельными.