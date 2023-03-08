На станциях «Театральная» и «Курская» в Москве прошли концерты в честь Международного женского дня Фото: Департамент транспорта Москвы

На станциях Московского метрополитена «Курская» и «Театральная» в честь Международного женского дня прошли самые настоящие концерты. Их организовали МХТ имени А.П. Чехова и Школа-студия МХАТ. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Студенты-актеры пели песни и читали стихи о городе и любви, а после выступления они не получали цветы, как обычно, а напротив — дарили женщинам тюльпаны.

Концерт на станции «Курская» провели благодаря выступлению Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии России. По окончанию концертной программы, артисты также подарили представительницам прекрасного пола цветы.

Ранее KP.RU писал, что на 17 стойках «Живое общение» в московском метрополитене, женщинам дарили цветы восьмого марта. Также можно было отправить бесплатные поздравительные открытки женщинам по всей стране.