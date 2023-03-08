В ночь на 9 марта ожидается образование гололедицы на дорогах в Москве

В ночь на 9 марта ожидается резкое потепление в Москве Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики прогнозируют довольно резкое потепление в Москве в ночь с восьмого на девятое марта. С минусовых температур погода может преодолеть значение в ноль градусов. Об этом рассказали жителям и гостям столицы в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Такие резкие колебания температур могут способствовать образованию на дорогах и тротуарах гололедицы.

В это время все городские службы проводят довольно тщательно все работы по регламенту в соответствии с текущими условиями на улицах столицы.

Автомобилистам рекомендуют быть максимально внимательными при передвижении по городу, а также не совершать лишние маневры за рулем и не отвлекаться на гаджеты.

Пешеходам стоит переходить дорогу только в специальных для этого местах и также более внимательно оценивать текущую обстановку.

Ранее KP.RU рассказывал, что в первой половине дня 8 марта в Москве местами образовывался морозный туман. Такое погодное явление более характерно для Сибири и Дальнего Востока.