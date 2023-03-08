«Желтый» уровень погодной опасности продлили из-за гололедицы до 11 марта в Москве Фото: Диля Ахмадишина

Из-за образовавшейся гололедицы на дорогах и тротуарах столицы, продлили действие «желтого» уровня погодной опасности до второй половины дня 11 марта. Аналогичное предупреждение будет действовать и для Подмосковья. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

Людям стоит предпринимать дополнительные меры безопасности как за рулем, так и передвигаясь по городу пешком.

Подобное предупреждение означает, что погода в обозначенный период времени может быть потенциально опасна для человека. На время его действия, рекомендуется снизить привычную скорость находясь за рулем и отказываться от лишних перестроений.

Пешеходам стоит избегать опасных мест, шатких конструкций, а также не оставлять детей на улице без присмотра.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на девятое марта ожидается резкий перепад температур. Из минусовых значений ночью, к утру уже столбики термометров могут показывать положительные значения в Москве.