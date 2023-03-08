Синоптик Котилевская рассказала о погоде на вторую половину недели в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

Девятого марта в Москве ожидается снег и температура воздуха около двух градусов ниже нуля. Местами же температура может достигать нуля градусов. Об этом рассказала порталу RT ведущий специалист центра «Фобос» Алина Котилевская.

Она также отметила, что после прохождения холодного фронта в столице будет главенствовать антициклон с севера, который принесет похолодания.

Довольно интенсивное похолодание начнется в ночь на 10 марта и будет доходить до семи градусов мороза. Уже в следующую ночь 11 марта температура продолжит падать и столбики термометров могут зафиксировать значение в -13 градусов.

12 марта столицу ожидают очередные резкие изменения погоды, которые приведут к повышению температуры воздуха вплоть до одного градуса тепла. В Москве снова начнутся снегопады.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области продлили до 21:00 11 марта из-за гололедицы. При передвижению по городу стоит быть аккуратными как за рулем, так и пешком.