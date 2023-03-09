Небольшой снег, гололедица и до двух градусов тепла ожидаются в Москве 9 марта

Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве в четверг, 9 марта, прогнозируется облачная погода и атмосферные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Днем температура воздуха повысится до 0…+2 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба, что немного ниже нормы климата. Влажность – 80%. В городе будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы могут усилиться до 15 метров в секунду.

В ночь на пятницу характер погоды практически не изменится: продолжит идти снег, ветер 6-11 метров в секунду, облачность. Температура воздуха остынет до 8-6 градусов ниже нуля. Днем 10 марта столбики термометров покажут от минус четырёх до минус двух градусов.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности продлили из-за гололедицы до 11 марта в Москве. Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.