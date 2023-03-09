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НовостиОбщество9 марта 2023 6:00

Косметолог Павленко рассказала об опасности устройств с микротоками

Такими девайсами нельзя пользоваться онкобольным, эпилептикам и тем, у кого есть пирсинг
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Микротоки обладают лимфодренажным, противовоспалительным, бактерицидным и регенерирующим эффектом

Микротоки обладают лимфодренажным, противовоспалительным, бактерицидным и регенерирующим эффектом

Фото: EAST NEWS

Аппараты с микротоками противопоказаны людям с пирсингом, пациентам, страдающим эпилепсией и онкобольным, предупредила врач дерматовенеролог, косметолог Оксана Павленко в беседе с «Москвой 24».

Помимо этого, микротоки опасны для людей с расстройствами ЦНС, кардиопатией. Также у некоторых пациентов есть гиперчувствительность к току или вовсе его непереносимость. Кроме того, от таких процедур стоит отказаться беременным.

По словам специалистки, микротоки обладают лимфодренажным, детоксикационным противовоспалительным, бактерицидным и регенерирующим эффектом. Часто их используют после круговой подтяжки лица, чтобы быстрее заживить швы.

«Домашняя терапия поможет усилить достигнутые вместе со специалистом эстетические изменения. Она поддержит тонус кожи, улучшит цвет лица, снизит отечность, усилит действие ухаживающих средств», - отметила эксперт.

Врач добавила: на дому микротоковую терапию можно проводить не чаще двух раз в неделю по 15-20 минут. Полный курс составляет 10-15 сеансов, каждые пару дней нужно делать перерыв.

Ранее KP.RU писал, что врач Андрей Осипов рассказал о методах защиты от инфекций весной. Он посоветовал соблюдать гигиену, принимать поливитамины, подобранные специалистов.