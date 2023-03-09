Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в трех округах Москвы

Схема движение изменится на нескольких улицах из-за проведения строительных и инженерных работ Фото: Михаил ФРОЛОВ

На нескольких улицах в трех столичных округах временно ограничат движение транспорта, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, с 10 марта по 10 августа будут перекрывать одну полосу движения на разных участках проезда Ольминского. Сначала движение ограничат в районе дома 3 – с 20 марта по 20 мая, затем – в районе перекрестка с 6-м Новоостанкинским проездом до 10 июня, а после – нельзя будет проехать по одной из полос в районе дома 105 на проспекте Мира. На этих участках также будет запрещена парковка. Причина ограничений – строительство инженерных сетей.

Кроме того, с 10 по 12 марта с 01:30 до 05:30 из-за работ по переустройству инженерных сетей нельзя будет проехать по участку Среднего Тишинского переулка в районе дома 30. А с 11 марта по 1 июня схема движение изменится на участке Проектируемого проезда № 1075.

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать поездки с учетом всех ограничений.

Ранее KP.RU писал, что длина заторов на дорогах Москвы достигла 259 километров в канун 8 марта. Пробки возникли из-за погодных условий, мелких ДТП, строительных работ.