Мужчина изнасиловал и ограбил женщину вблизи ж/д станции «Нагатинская» в Москве

Следователи устанавливают личность злоумышленника Фото: Михаил ФРОЛОВ

На юге Москвы мужчина изнасиловал 37-летнюю женщину, а затем похитил принадлежащие ей золотые украшения. Злоумышленника разыскивают, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Инцидент произошел ночью 7 марта 2023 года на железнодорожных путях вблизи железнодорожной станции «Нагатинская». Насильник напал на незнакомую женщину, надругался над ней, а после украл золотые украшения и скрылся с места преступления. Потерпевшая обратилась в полицию.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1, статьи 131 УК РФ «Изнасилование» и частью 2 162 УК РФ «Разбой». Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, изучают записи с камер видеонаблюдения. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Ранее KP.RU писал, что на юго-западе Москвы таксист изнасиловал спящую пассажирку. Личность преступника установили, мужчину задержали. Ему грозит до шести лет лишения свободы