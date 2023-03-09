Вильфанд спрогнозировал «тютчевскую» погоду в Московском регионе в ближайшие три дня

В Московском регионе в ближайшие три дня ожидаются резкие колебания погоды Фото: Олег ЗОЛОТО

В Московском регионе в ближайшие три дня ожидаются резкие колебания погоды. Ночью на пятницу и субботу подморозит до 12-19 градусов, затем резко потепление до плюс 5-6 градусов. Также ожидается гололед, ледяная крупа и ветер до 15 м/с, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России.

«Всю ситуацию можно описать строчками из стихотворения Тютчева: "Зима недаром злится, прошла ее пора - весна в окно стучится и гонит со двора". Потому что действительно будет такая яркая борьба весны и зимы"», - отметил синоптик.

Метеоролог добавил: в ночь на пятницу воздух остынет до 9-12 градусов ниже нуля, днем столбики термометров покажут около двух-четырех градусов мороза. В субботу ночью в столице похолодает до -13 градусов, по области – до -19 градусов. Однако уже к концу дня в регионе резко вернется оттепельная погода – температура воздуха поднимется до +6 градусов. Потепление будет сопровождаться холодный ветром, ледяной крупой и гололедицей.

Ранее KP.RU писал, что сугробы в Москве выросли до рекордных 42 сантиметров к утру 9 марта. Этот показатель на 27% выше нормы климата.