Сугробы в Москве выросли до рекордных 42 см с начала зимнего сезона

Снежный покров в Москве продолжает расти Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве к утру 9 марта высота снежного покрова достигла 42 сантиметров (+1 см за сутки). Это самый высокий показатель с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале «Погода от шефа».

По словам синоптика, такая высота сугробов более чем на треть – на 27% – выше нормы климата.

Ранее KP.RU писал, что 9 марта в Москве ожидается облачная погода и атмосферные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах сохранится гололедица. Днем столбики термомтеров покажут от нуля до двух градусов тепла, ночью подморозит до девяти-шести градусов ниже нуля. По области будет около -3…+2 градусов. Ветер юго-западный, западный ветер до 15 м/с.

В регионе также действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и сильного ветра.