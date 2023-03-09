Подростка толкнули под прибывающий поезд в метро Москвы

Инцидент произошел 9 марта на Кольцевой линии метро Фото: Департамент транспорта Москвы

Сбой в движении поездов на Кольцевой линии метро произошел из-за того, что на станции «Киевская» нарушитель толкнул пассажира прямо под колеса прибывающего поезда, сообщил в телеграм-канале столичного Дептранса.

По информации дежурного по метрополитену, пассажир остался жив. Злоумышленника задержали, это мужчина 1961 года рождения. В настоящий момент движение на «коричневой» ветке метро осуществляется в соответствии с графиком.

По данным столичной прокуратуры, пострадавший - 15-летний подросток. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, он будет дополнительно осмотрен врачами. Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление всех деталей случившегося.

Ранее KP.RU писал, что в Московском метрополитене на Кольцевой линии задерживались поезда из-за человека на путях. Однако уже через семь минут движение на участке начали вводить в график.