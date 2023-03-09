Из-за человека на путях увеличены интервалы движения поездов на Кольцевой линии метро

Поезда на Кольцевой линии метро задерживаются из-за человека на путях Фото: Евгения ГУСЕВА

В Московском метрополитене на Кольцевой линии задерживаются поезда из-за человека на путях. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта в четверг, 9 марта.

«На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути», - сказано в сообщении.

В настоящий момент информация о состоянии пассажира, который оказался на рельсах, не уточняется. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Движение начали вводить в график через семь минут.

Позднее в Дептрансе добавили, что пассажира толкнул нарушитель. Мужчина жив.

Ранее KP.RU писал, что утром 2 марта два пассажира упали под прибывающие поезда в метро Москвы. Первый случай произошел на Таганско-Краснопресненской линии – человек погиб, второй инцидент случился на Калужско-рижской линии метро – пассажир получил травмы. В тот же день, вечером, на Кольцевой линии метро, на пути упал еще один человек.