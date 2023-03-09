Уголовное дело возбудили против мужчины, который толкнул подростка под поезд в метро Москвы

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после инцидента с подростком на Кольцевой линии метро Фото: Департамент транспорта Москвы

СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 15-летнего подростка в столичном метро. Речь идет о ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Инцидент произошел на станции «Киевская» Кольцевой линии. Мужчина 1961 года рождения беспричинно толкнул юношу под прибывающий поезд. Подросток не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Злоумышленника задержали. Предварительно установлено, что он неоднократно обращался за психиатрической помощью в больницу.

На месте происшествия работают следователи, они допрашивают очевидцев и изучают камеры видеонаблюдения. Полная картина произошедшего устанавливается.

Ранее KP.RU писал, что днем 9 марта произошёл сбой в движении поездов на Кольцевой линии метро из-за человека на путях. Как выяснилось, пассажира столкнули под колеса поезда.