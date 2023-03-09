Тела пенсионерки и ее сына-инвалида нашли в квартире на юго-востоке Москвы

Тела пенсионерки и ее сына-инвалида обнаружили 7 марта в квартире на ул. Окской Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тела пенсионерки и ее сына-инвалида обнаружили 7 марта в квартире жилого дома, расположенного на улице Окской. Оба трупа без следов насильственной смерти, сообщил источник KP.RU.

В последнее время в квартире умерших было слишком тихо, постоянно горел свет, соседи чувствовали неприятный запах. Жильцы насторожились и решили вызвать на место полицию. Сотрудники правоохранительных органов нашли два трупа – 79-летнекй женщины и ее 40-летнего сына. Уточняется, что у мужчины был диагноз церебральный паралич, он передвигался на коляске. Мать ухаживала за ним.

Криминалисты выяснили, что пенсионерка умерла от сердечно-сосудистой недостаточности около месяца назад. Спустя время скончался и ее сын – он не мог самостоятельно себя обслуживать.

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