Москвичам пообещали январские морозы до -20 градусов в ночь на 11 марта

В ночь на субботу в Москве подморозит до -12 градусов, а по области — до -20 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московский регион возвращаются январские морозы: в ночь на субботу в столице воздух остынет до -10…-12 градусов, а по области – до -15…-20 градусов, сообщили на сайте «Метеовести».

По словам синоптиков, днем 11 марта в столичном регионе прогнозируется снег, поздним вечером он может переходить в ледяной дождь. При этом в воскресенье, 12 марта, в теплый сектор циклона начнет прорываться мощный поток атлантического воздуха, поэтому ночью зарядят обложные дожди. В полдень в городе резко потеплеет до +1…+6 градусов, но ночью температура вновь уйдет в минус, на дорогах образуется гололедица.

«Общее количество осадков в столице за 12 марта может составить до 11–16 мм, что эквивалентно почти половине всей месячной нормы», - предупредили метеорологи. Осадки такой интенсивности не фиксировались за всю послевоенную метеоисторию.

Ранее KP.RU писал, что сугробы в Москве выросли до рекордных 42 см. Такая высота более чем на треть выше нормы.