Родители московских школьников смогут сдать ЕГЭ по русскому языку

С 15 по 22 марта любой родитель московского школьника сможет сдать экзамен по русскому языку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве с 15 по 22 марта пройдет ежегодная всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Взрослые смогут сдать экзамен по русскому языку, сообщили на сайте столичной мэрии.

Специально для акции разработай сокращенные варианты работ. Задания в них аналогичны тем, которые предложат выпускникам в этом году. На выполнение работы отведут ровно час времени – 60 минут.

Родители смогут пройти всю процедуру ЕГЭ – от регистрации до получения результатов. Так они смогут понять чувства ребенка, которые он испытывает на экзамене. Своим примером взрослые помогут школьникам справиться с волнением.

Подать заявку на участие в акции можно на сайте Московского центра качества образования (МЦКО). Результаты ЕГЭ придут в личный кабинет.

Ранее KP.RU писал, что в Москве более 100 тысяч школьников зарегистрировались на ОГЭ. Основной период сдачи экзаменов состоится 24 мая – 1 июля.