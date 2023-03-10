Небольшой снег, гололедица и до -4 градусов ожидаются в Москве 10 марта

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба, что ниже нормы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве в пятницу, 10 марта, прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой снег. На дорогах и улицах сохранится гололедица. Днем температура воздуха остынет до двух-четырех градусов ниже нуля, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, вечером – юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба, что ниже нормы климата. Влажность – 69%.

В ночь на субботу в столице будет по-зимнему холодно: столбики термометров покажут около -13…-11 градусов. Местами будет идти небольшой снег. Днем 11 марта также возможные небольшие осадки в виде снега и дождя, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит -2…0 градусов.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд спрогнозировал «тютчевскую» погоду в Московском регионе. В столице ожидаются морозы до -19 градусов, ледяная крупа, порывистый ветер, а затем резкое потепление до +6 градусов.