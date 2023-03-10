Велофестивали в Москве пройдут 20 мая и 16 сентября 2023 года

В Москве в 2023 году состоится два велофестиваля Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Стали известны даты проведения московских велофестивалей в этом году. Так, они пройдут весной и осенью – 20 мая и 16 сентября. Принять участие в заездах смогут все желающие, сообщили на сайте столичной мэрии.

В 2022 году в столице провели три масштабных велофестиваля. Общая протяженность маршрутов достигла 65 километров. У каждого спортивного мероприятия была своя концепция и рекордные показатели по числу участников. Например, на весеннем велофестивале по Садовому кольцу приехали 42 тысячи человек, а на осеннем веломарафоне был организован старт для участников на электротранспорте.

«По поручению Мэра Москвы в 2022 году в столицу вернулись знаменитые велофестивали. В 2023-м мы продолжим вносить вклад в развитие велосипедной культуры и здорового образа жизни и проведем два фестиваля — весной и осенью»,- подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU писал, что с 10 марта движение транспорта ограничат на нескольких улицах в трех округах Москвы. Причина ограничений – строительные и инженерные работы.