За сутки в Москве выявили 1327 новых случаев COVID-19

С начала пандемии в столице зафиксировали 3 440 575 случаев COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1327 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 2404 человека, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф 10 марта.

Госпитализация потребовалась для 132 жителей столицы, еще 2411 пациентов выздоровели, вирус унес жизни девяти человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 440 575 случаев COVID-19, 3 243 793 горожанина вылечились после болезни, 48 315 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России коронавирусом заразились еще 10 311 человек. В стационары попали 1643 жителя страны, 14 664 пациента выздоровели, 44 россиянина скончались от последствий и осложнений болезни.

Ранее KP.RU писал, что косметолог Оксана Павленко рассказала об опасности устройств с микротоками. Такими девайсами нельзя пользоваться онкобольным, эпилептикам и тем, у кого есть пирсинг. Также от этих процедур стоит отказаться беременным.