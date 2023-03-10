Мумифицированные тела пенсионерки и ее дочери нашли в поселке Мосрентген

ГСУ СК по Москве проводит проверку по факту обнаружения трупов Фото: Олег ЗОЛОТО

Трупы двух женщин – 85-летней пенсионерки и ее 58-летней дочери – обнаружили в квартире в поселке завода Мосретгент. Предположительно, они скончались около года назад, сообщает источник KP.RU.

По данным mk.ru, погибшие лежали на кроватях, за это время их тела успели мумифицироваться. Уточняется, что дверь в их квартиру была заварена. На голове дочери обнаружили мусорный пакет и скотч. По данным экспертов, женщины умерли примерно в августе 2022 года.

ГСУ СК по Москве проводит проверку по факту обнаружения трупов. Причины и обстоятельство произошедшего устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что тела пенсионерки и ее сына-инвалида нашли в квартире на юго-востоке Москвы. Признаком насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Как выяснилось, женщина скончалась от сердечной недостаточности, спустя время умер и ее сын – он не мог самостоятельно себя обслуживать.